بالصور- وزير الصناعة: "فود أفريكا" انطلاقة حقيقية للمنتجات المصرية بالقارة السمراء

(مصراوي):

تصوير- نادر نبيل:

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "فود أفريكا" والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن معرض "فوود أفريكا" للسلع الغذائية يمثل فرصة كبيرة ونقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية.

وأكد قابيل، أن زيادة مشاركة الشركات بالمعرض بنسبة تزيد على 85% عن العام الماضي، تعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الإفريقية، وحرصها على التواجد بهذه السوق الواعدة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية باعتباره سوقًا استهلاكية ضخمة قادرة على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على دعم الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية وتسهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة، قائلاً: "العلاقات المصرية الإفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة تأكيدًا للأهمية السياسية والاقتصادية لدول القارة السمراء وحرصا على استعادة الوجود المصري كإحدى الدول المحورية بالقارة الإفريقية".

وافتتح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة، صباح اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "فوود أفريكا" والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي.

ويتزامن المعرض هذا العام مع الدورة السادسة لمعرض إفريقيا للتصنيع الزراعي، والمعرض التجاري الدولي للأسماك والمأكولات البحرية "سي فوود أفريكا"، لتشكل معاً أكبر تجمع في القارة الأفريقية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الأسماك ومدخلات الانتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.