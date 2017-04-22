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وزير الصحة يستقبل السفير الأردني بالقاهرة لبحث التعاون في مجال الدواء- صور

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وزير الصحة يستقبل السفير الأردني بالقاهرة لبحث التعاون في مجال الدواء- صور وزير الصحة يستقبل السفير الأردني بالقاهرة

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، السبت، السفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الدواء، والاستفادة من التجربة الرائدة لمصر في علاج مرضى فيروس سي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الجانب الأردني تقدم بطلب تسجيل 60 صنف دوائي خلال عام من خلال نظام "التسجيل السريع"، ووجه وزير الصحة بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية؛ لبحث الطلب المقدم، وبالتنسيق مع المهندس حسن العمري المستشار الاقتصادي للسفير الأردني.

وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى أن اللقاء تناول حرص الجانب الأردني على الاستفادة من تجربة في علاج مرضى فيروس "سي"، سواء من خلال استيراد الأدوية المصرية والتي أثبتت كفاءتها الطبية بما ينافس الأدوية العالمية، أو من خلال استقدام المواطنين الأردنيين للعلاج بمصر بمراكز علاج فيروس "سي" من خلال برنامج السياحة العلاجية.

وزير الصحة يستقبل السفير الأردني بالقاهرة (1)

وزير الصحة يستقبل السفير الأردني بالقاهرة (3)

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