أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ..أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز في فترة الإمتحانات -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" .. نصيحة للأمهات الصحة النفسية أهم من الدرجات -
ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب -
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا -
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية -
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط -
بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد -
بالصور- رئيس الوزراء: ندرس زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل -
بالصور- طلاب الأزهر يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 5" -
"أبو الغيط": موارد الجامعة العربية غير كافية.. وبعض الدول لا تدفع مساهماتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- من هو "عمر خطاب" صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (1) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (1) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (2) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (2) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (3) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (3) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (4) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (4) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (5) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (5) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (6) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (6) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (7) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (7) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (8) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (8) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (9) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (9) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (10) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (10) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (11) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (11) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (12) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (12) - Copy

بالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (13) - Copyبالصور- من هو عمر خطاب صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ (13) - Copy

كتبت- ميرا ماهر
شهدت القاهرة مساء الخميس، حفل زفاف أسطوري، اجتمعت فيه أزياء أشهر مصممي الموضة في العالم، والذي كان أبطاله العروسين "هيدي الجيزاوي " و"عمر خطاب".

تساءل العديد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أصحاب الفرح الأسطوري، حيث أن العريس لم يكن من الوجوه المشهورة في المجال الفني ولا من رجال الأعمال المعروفين، ولم تكن العروس من الأسماء المشهورة التي اعتدنا على سماع اسمها.

"عمر خطاب" هو ابن صاحب أكبر محلات لطبع كروت الأفراح والمناسبات "خطاب"، كما أنه أحد الشركاء في مطعم "كاراكاس" اللبناني، بالإضافة إلى امتلاكه باخرة فخمة على ضفاف النيل بمنطقة الزمالك.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد

بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد