بالصور- من هو "عمر خطاب" صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟

كتبت- ميرا ماهر

شهدت القاهرة مساء الخميس، حفل زفاف أسطوري، اجتمعت فيه أزياء أشهر مصممي الموضة في العالم، والذي كان أبطاله العروسين "هيدي الجيزاوي " و"عمر خطاب".

تساءل العديد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أصحاب الفرح الأسطوري، حيث أن العريس لم يكن من الوجوه المشهورة في المجال الفني ولا من رجال الأعمال المعروفين، ولم تكن العروس من الأسماء المشهورة التي اعتدنا على سماع اسمها.

"عمر خطاب" هو ابن صاحب أكبر محلات لطبع كروت الأفراح والمناسبات "خطاب"، كما أنه أحد الشركاء في مطعم "كاراكاس" اللبناني، بالإضافة إلى امتلاكه باخرة فخمة على ضفاف النيل بمنطقة الزمالك.