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السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ... جدول تنظيم الوقت والمذاكرة قبل الإمتحانات
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السبت 22 أبريل 2017 03:59 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس ... كيف نهيئ أجواء المذاكرة لأبنائنا والطريقة الصحيحة للمذاكرة
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السبت 22 أبريل 2017 03:59 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ..أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز في فترة الإمتحانات
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السبت 22 أبريل 2017 03:52 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" .. نصيحة للأمهات الصحة النفسية أهم من الدرجات
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السبت 22 أبريل 2017 03:52 مساءً
ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب
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السبت 22 أبريل 2017 03:50 مساءً
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا
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السبت 22 أبريل 2017 03:42 مساءً
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
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السبت 22 أبريل 2017 03:42 مساءً
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط
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السبت 22 أبريل 2017 03:42 مساءً
بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد
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السبت 22 أبريل 2017 03:42 مساءً
بالصور- رئيس الوزراء: ندرس زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل
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السبت 22 أبريل 2017 03:42 مساءً
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الأخبار - مسؤولون أمريكيون : داعش ينقل مقره من الرقة السورية إلى دير الزور
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DMC
السبت 22 أبريل 2017 03:10 مساءً
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السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ... جدول تنظيم الوقت والمذاكرة قبل الإمتحانات
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السبت 22 أبريل 2017 03:59 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس ... كيف نهيئ أجواء المذاكرة لأبنائنا والطريقة الصحيحة للمذاكرة
DMC
السبت 22 أبريل 2017 03:59 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ..أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز في فترة الإمتحانات
DMC
السبت 22 أبريل 2017 03:52 مساءً
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" .. نصيحة للأمهات الصحة النفسية أهم من الدرجات
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السبت 22 أبريل 2017 03:52 مساءً
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