محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة ومسجدًا باسم الشهيد ياسر الحديدي

جنوب سيناء ـ أحمد السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، هم نماذج مشرفة لكل المصريين ولأسرهم، مشيرًا إلى أن قوات الأمن المصرية لم تتوان عن تقديم شهداء من أبنائها، للقضاء على الإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ مدرسة الشهيد ياسر الحديدي للتعليم الأساسي بمدينة دهب، ومسجدًا باسم الشهيد بمديرية الأمن، بحضور اللواء أحمد كامل طايل، مدير الأمن، واللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، وأسرة الشهيد.

وقدم المحافظ، التعازي لزوجة الشهيد بسنت عصفور، وابنته "عاليا"، الذين حضروا من محافظة الدقهيلة إلى المحافظة، لحضور تكريم الشهيد.

وطالب المحافظ، بتعليم النشء القيم وحب الوطن، والتضحية من أجل مصر، وكتابة سيرة الشهيد الذاتية على باب المدرسة، ليتعلم الطلاب قيمة التضحية من أجل الوطن.