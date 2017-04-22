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بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملقتي "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيدجانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (2)جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (2)

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (3)جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (3)

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (4)جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (4)

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (5)جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (5)

جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (6)جانب من الملتقى وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد (6)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية في مجال الإنشاءات بمنطقة مشروعات شرق بورسعيد.

وقال سعفان، خلال كلمته، إن الملتقى يهدف لنشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وأضاف الوزير أن المؤتمر يهدف أيضًا إلي تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بمشروع إنشاء الأنفاق ببورسعيد، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة بالمشروع، فضلا عن رفع كفاءة العاملين على المستوى القومي، حيث يشارك في الملتقى 57 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية، منهم 27 من مختلف المحافظات، و20 من بورسعيد.

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