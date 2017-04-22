محافظ دمياط: خطة شاملة لتطوير الإنارة ورفع مستوى الكهرباء استعدادًا للصيف

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط: "إن هناك خطة شاملة لدعم وتطوير خدمة الإنارة العامة للطرق ورفع مستوى الكهرباء في القرى والمدن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وحصر احتياجات كل حي".

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى توفير 42 عمودًا لخدمة طريق عزبة زينب هانم بقرية الشعراء، بعد الانتهاء من إنارة شارعي مدرسة السادات وكلية الآداب بمنطقة الأعصر، لافتًا إلى أنه وجه تعليماته لرئيس قطاع كهرباء دمياط، بضرورة رفع درجة الطوارئ استعدادًا لموسم الصيف، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتأمين مبنى الهندسات واللوحات التابعة لكل هندسة.