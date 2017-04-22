أخبار عاجلة

بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم" -
بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها -
عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء -
بالفيديو.. عمرو أديب: «أنا بتاع الدولة وأنت بتاع مين؟» -
فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018 -
معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام -
«أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج» -
مساء dmc - حلقة السبت 22-4-2017 مع أسامة كمال "إنتشار المخدرات .. شباب أصحاب السيارات المتنقلة" -
بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: خطة شاملة لتطوير الإنارة ورفع مستوى الكهرباء استعدادًا للصيف

Google+ Print
محافظ دمياط: خطة شاملة لتطوير الإنارة ورفع مستوى الكهرباء استعدادًا للصيف محافظ دمياط: خطة شاملة لتطوير الإنارة ورفع مستوى الكهرباء استعدادًا للصيف

مصراوي Masrawy

إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط: "إن هناك خطة شاملة لدعم وتطوير خدمة الإنارة العامة للطرق ورفع مستوى الكهرباء في القرى والمدن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وحصر احتياجات كل حي".

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى توفير 42 عمودًا لخدمة طريق عزبة زينب هانم بقرية الشعراء، بعد الانتهاء من إنارة شارعي مدرسة السادات وكلية الآداب بمنطقة الأعصر، لافتًا إلى أنه وجه تعليماته لرئيس قطاع كهرباء دمياط، بضرورة رفع درجة الطوارئ استعدادًا لموسم الصيف، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتأمين مبنى الهندسات واللوحات التابعة لكل هندسة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يقترح دفع الطالب الراسب 12 ألف جنيه لتحفيزه على الاجتهاد

برلماني يقترح دفع الطالب الراسب 12 ألف جنيه لتحفيزه على الاجتهاد

محافظ الدقهلية يقرر حظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة (صورة)

محافظ الدقهلية يقرر حظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة (صورة)

ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار وبحوتهم 6 تماثيل في الغربية

ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار وبحوتهم 6 تماثيل في الغربية

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال قاضي "عمليات رابعة"

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال قاضي "عمليات رابعة"