أسيوط تشارك في "أوائل الطلبة" بالبحر الأحمر

أسيوط - أسامة صديق :

تشارك مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، في التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم السبت بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة 6 محافظات، تحت رعاية لواء أ ح "أحمد عبد الله"، محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وأحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس أمناء المحافظات المشارِكة.

من جانبه، أعرب صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن سعادته بمشاركتهم في التصفيات النهائية للمسابقة، لافتًا إلى أن الطلاب تمكنوا من الفوز بالمركز الأول على مستوى القطاع، بعد جهد وتعب طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم التوفيق في المسابقة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المسابقة تجرى بين طلاب المحافظات الفائزة على مستوى القطاعات وتأهلت للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتشمل محافظات "قنا، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، الدقهلية، ودمياط".

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن اليوم الأول للمسابقة يجري فيه التسابق صباحًا فى مواد: "اللغة العربية، الرياضيات، الكيمياء، الفلسفة والمنطق".