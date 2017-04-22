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ضبط 3 مطلوبين بتهمة التحريض على العنف في دمياط

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ضبط 3 مطلوبين بتهمة التحريض على العنف في دمياط ضبط 3 مطلوبين بتهمة التحريض على العنف في دمياط

مصراوي Masrawy

ضبط 3 مطلوبين بتهمة التحريض على العنف

دمياط – محمد إبراهيم:
تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيقات مع ثلاثة من المتهمين بالانتماء لجماعة "الإخوان"، مطلوبين على ذمة قضايا تحريض على مؤسسات الدولة وإثارة الشغب والعنف، بعدما نجحت قوة أمنية من إلقاء القبض عليهم، اليوم السبت.

وألقت قوات الأمن القبض على كل من: "أ.ر"، 20 عامًا، طالب، و"ع.م"، 45 عامًا، فني صيانة، و"أ.ع"، 50 عامًا، مدرس، وجميعهم مطلوبون على ذمة القضيتين 104 إداري مركز الزرقا لسنة 2015، و5813 جنايات فارسكور لسنة 2015.

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مصراوي Masrawy

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