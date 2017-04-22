بالصور.. بدء أعمال الترميمات بمستشفى بنها الجامعي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت، اليوم السبت، أعمال الترميمات باستقبال المستشفى الجامعي الجديد ببنها، طبقًا لتوجيهات الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها الدكتور يسري السعيد، مدير عام المستشفيات، والدكتور محمد الجزار مدير الاستقبال والطوارئ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الجزار، أن تلك التطويرات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كوبري الإسعاف المُنشأ منذ سنوات، ولم يكن مستخدمًا، وكذلك للتسهيل على المرضى للدخول إلى الاستقبال بدلاً من النزول أمامه في شارع فريد ندا، لا سيما بعد افتتاح نفق الإشارة، مشيرًا إلى أنه من المرجح استلام الاستقبال الجديد والعمل به في غضون ثلاثة أشهر.

كان الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، اعتمد الرسم الهندسي الجديد لمستشفى الاستقبال والطوارئ، وذلك بعد استحداث قسم حجز الطوارئ بسعة 25 سريرًا، وكذلك زيادة الأسرّة إلى ضعف العدد الموجود حاليًا، فضلاً عن تجديد عمليات الطوارئ.