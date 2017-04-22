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حبس فرد شرطة بعد ضبطه بـ 26 كيلو بانجو في السويس

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حبس فرد شرطة بعد ضبطه بـ 26 كيلو بانجو في السويس حبس فرد شرطة بعد ضبطه بـ 26 كيلو بانجو في السويس

مصراوي Masrawy

بانجو في السويس

السويس حسام الدين أحمد:

أمرت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابة السويس، بحبس فرد شرطة، بمديرية أمن الشرقية، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بجلب وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، مستغلا وظيفته بجهاز الشرطة.

كانت قوات حرس الحدود، المكلفة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، ضبطت فرد شرطة بحوزته 26 كيلو بانجو، كان يعتزم تهريبها من شبه جزيرة سيناء إلى الشرقية لبيعها، وأحيل للنيابة المختصة للتحقيق.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن المتهم "محمد. ز. م"، مقيم بالشرقية، وأثناء عبوره من المنفذ الشرقي للنفق قادما من شبه جزيرة سيناء، مستقلا السيارة "ر ى ج 3154" مرور الشرقية، اشتبهت فيه قوة حرس الحدود المكلفة بأعمال التأمين وتفتيش المركبات.

وأضاف المصدر أن التفتيش أسفر عن كشف مخزن سري بحقيبة السيارة، عثرت فيه القوات على 44 لفافة بانجو، و8 لفافات أخرى صغيرة الحجم، مخبأة بأبواب السيارة، بإجمالي 26 كيلو بانجو.

ولفت المصدر إلى أن فرد الشرطة عمل فترة شهرين، في إدارة تأمين النفق، قبل نقله للشرقية، وحاول استغلال صداقته ببعض الأفراد لتسهيل مروره، إلا أن القوات اتبعت معه الإجراءات الطبيعية في تفتيش السيارات العابرة.

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