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بالصور| العثور على مواد بترولية في مخبأ سري تحت الأرض بمدينة السلام

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بالصور| العثور على مواد بترولية في مخبأ سري تحت الأرض بمدينة السلام بالصور| العثور على مواد بترولية في مخبأ سري تحت الأرض بمدينة السلام

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة ضربة قوية لتجار المواد البترولية بالسوق السوداء، وذلك بعد الكشف عن مخبأ سري تحت الأرض بمنطقة السلام يتم تخزين المواد البترولية فيه، حيث تم ضبط صاحب الجراج قبل بيع المواد في السوق السوداء.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات قد وصلت لرئيس مباحث قسم شرطة السلام أول ” محمد ” بقيام صاحب جراج كائن بشارع ” التروللي”  بتجميع كميات كبيرة من البنزين في فنطاس وبيعه بأسعار مرتفعة من أجل تحقيق أرباح، حيث تمكنت المباحث من القبض عليه، وتم العثور على سيارة بفنطاس داخل الجراج محمل بها 15 ألف لتر بالإضافة إلى ثلاثة فناطيس تحت الأرض  بها كميات كبيرة من المواد البترولية.

وبمواجهة صاحب الجراج أعترف بالواقعة، وأنها عمل ذلك من أجل جني الأرباح السريعة، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة.

 

المصدر : مصرفايف

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