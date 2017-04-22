"أبو الغيط": العراق مُهدد بالتقسيم إلى 3 دول وسوريا إلى 5

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تواجه مشكلات وتحديات عديدة، قائلا: "لا يوجد منظمة إقليمية أو دولية في العالم لا تواجه انتقادات ومشكلات؛ فالجميع يمر بمشكلات وأزمات".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال مشاركته في احتفال جامعة الإسكندرية، بمرور 72 عامًا على إنشاء الجامعة العربية، اليوم السبت، أن الدول العربية يهددها خطر غير مسبوق في تاريخها، وهو الانقسام إلى دويلات، قائلا: "العراق مهدد بالانقسام إلى 3 دول على الأقل، وسوريا إلى 4 أو 5 دول، وليبيا على الأقل إلى 3 دول".

وأشار إلى ضرورة العودة إلى الدولة الوطنية مرة أخرى تحت عَلَم وحكومة واحدة، وليس بالضرورة الحكومة المركزية، وإنما من الممكن أن تكون حكومة فيدرالية"، على حد قوله .

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أن العرب وقعوا في أخطاء، وتصحيحها يتطلب إعادة بناء الدولة الوطنية العربية بمفاهيم جديدة مثل: حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية وحق المشاركة، قائلا: "تلك مفاهيم ربما غاب بعضها عن الدول الوطنية".

ولفت أبو الغيط إلى الجهد الذي تبذله الجامعة العربية الآن لإعادة ربط المجتمعات، والدفاع عن الدولة الوطنية في مسارها الجديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن القبول بأن يكون نصف اللاجئين في العالم من أبناء العرب، وتساءل: هل نرضى بهذا؟ وهل يمكن أن يكون من بين كل 3 لاجئين في العالم لاجئ سوري؟