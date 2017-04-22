رئيس الكونغو الديمقراطية يصل القاهرة للقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، السبت، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، وذلك للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تاتي الزيارة في إطار سعى الرئيس السيسي للتواصل مع دول القارة الأفريقية، وتتناول المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والأفريقية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، واللجان المشتركة مع مصر، وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات الثنائية بين الرئيسين على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي، ومناقشة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مصر تنشط في العلاقات التجارية التي تجمعها بدول حوض النيل ، سواء في إطار الكوميسا أو في إطار التكتلات الاقتصادية الجديدة.