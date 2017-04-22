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استراحة الرئاسة بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادًا لوصول رئيس الكونغو

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استراحة الرئاسة بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادًا لوصول رئيس الكونغو استراحة الرئاسة بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادًا لوصول رئيس الكونغو

مصراوي Masrawy

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا

كتب- طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي عصر السبت، أبواب الصالة الرئاسية، استعدادًا لاستقبال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، وذلك للقاء الرئيس عبدالفتاح ، خلال زيارته للقاهرة والتي تستغرق يومين .

تاتي الزيارة في إطار سعي الرئيس السيسي للتواصل مع دول القارة الأفريقية، وتتناول المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والإفريقية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واللجان المشتركة مع ، وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما من المقرر أن تتركز المباحثات الثنائية بين الرئيسين على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي، ومناقشة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مصر تنشط في العلاقات التجارية التي تجمعها بدول حوض النيل، سواء في إطار الكوميسا أو في إطار التكتلات الاقتصادية الجديدة.

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