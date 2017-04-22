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إعلان الطوارئ بطائرة بلجيكية بعد انسكاب كوب شاي على طفلة

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إعلان الطوارئ بطائرة بلجيكية بعد انسكاب كوب شاي على طفلة إعلان الطوارئ بطائرة بلجيكية بعد انسكاب كوب شاي على طفلة

مصراوي Masrawy

إعلان الطوارئ بطائرة بلجيكية بعد انسكاب كوب شاي عل

اضطر قائد طائرة تابعة لطيران توماس كوك البلجيكية إلى تغيير مسار الطائرة إلى منطقة "الغرب" بالبرتغال، أثناء رحلتها من لاس بالماس بأسبانيا إلى بروكسل وذلك لأن طفلة تعرضت للحرق بعدما انسكب عليها شاي ساخن.

وكشفت صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" البرتغالية أن الحادث وقع قبل أيام، عندما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط الأطلسي على بعد 90 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة فارو عاصمة منطقة "الغرب" بأقصى جنوب البرتغال إثر إصابة الطفلة وتبلغ حوالي 10 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية فيساقيها بعدما انسكب عليها الشاي الساخن.

وسرعان ما أعلنت الطواريء على متن الطائرة واتخذ الطيار قرار تحويل المسار إلى فارو، حيث نزلت الطفلة وعائلتها من الطائرة ونقلتهم الإسعاف فورًا إلى المستشفى.

وأكد متحدث باسم الشركة للصحيفة وقوع الحادث وتحويل مسار الرحلة إلى أقرب مطار في فارو بسبب تعرض الطفلة للحرق، مشيرًا إلى أن السلامة لها الأولوية بعدما وفر طاقم الطائرة الإسعافات الأولية.

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مصراوي Masrawy

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