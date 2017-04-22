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هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانتحار سنويا

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هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانتحار سنويا هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانتحار سنويا

مصراوي Masrawy

هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانت


 /أ ش أ/

أجرى فريق من الأطباء النفسيين الفرنسيين بالاشتراك مع زملائهم من أطباء الأعصاب في مستشفى باريس الفرنسية أبحاثهم على مجموعة من الفرنسيين ممن أقدموا على الانتحار، ولكن تم إنقاذ 80% منهم بعد نقلهم إلى المستشفى، لوحظ تكرار 3% منهم المحاولة للمرة الثانية وهذه النسبة تعد أعلى معدل مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
و كان "مركز مراقبة الانتحار الوطني الفرنسيقد رصد 10 آلاف منتحر سنويا، ونحو و200 ألف محاولة انتحار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع هؤلاء الأشخاص وعلاجهم نفسيا ومعرفة السبب وراء إقدامهم على الانتحار.
وقد قام الأطباء باختيار 168 متطوعا ثلثهم من النساء، تم تقسيمهم إلى مجموعتين .. وقد تبين إلى 51% حاولوا تكرار عملية الانتحار أكثر من مرة و36% تمكنوا من وضع نهاية لحياتهم .. فيما أجريت مع البعض الذي تم إنقاذه جلسات نفسية لمعرفة الأسباب التي دفعهم إلى الانتحار.

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مصراوي Masrawy

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