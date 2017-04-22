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الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة .. وتؤكد انخفاض مفاجئ وقوي بدرجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية غدا الأحد

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الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة .. وتؤكد انخفاض مفاجئ وقوي بدرجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية غدا الأحد الأرصاد الجوية تصدر بيان تحذيري شديد اللهجة .. وتؤكد انخفاض مفاجئ وقوي بدرجات الحرارة وسقوط أمطار على المحافظات التالية غدا الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض قوي في درجات الحرارة خلال طقس الغد الأحد ليكسر موجة الطقس الحار، حيث أوضح بيان لأرصاد الجوية أن درجة الحرارة سوف تسجل انخفاض بقيمة 10 درجات دفعه واحدة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود غدا طقس لطيف نهارا وبارد ليلا.

حيث أضاف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما أشارت الهيئة أنه من المتوقع أن يشط الرياح نشاط مكثف خلال الغد ومحملة بالرمال والتربة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ظاهرة الشبورة المائية التي تقلل مدي الرؤية الأفقية وخاصة على الوجه البحري ومدن القناة، ولهاذ ناشدت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والقيادة الهادئة وخاصة في الساعات الأولي من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

الإسكندرية 16 24

مطروح 16 20

بورسعيد 17 20

دمياط 18 21

بلطيم 18 22

الإسماعيلية 15 27

السويس 14 28

العريش 13 23

نخل 14 23

طابا 15 25

الطور 20 30

مرسى علم 23 31

الغردقة 23 33

شرم الشيخ 24 33

رفح 12 22

كاترين 16 26

سيوة 15 24

المنيا 13 28

الفيوم 15 28

رأس سدر 18 26

أبوسمبل 23 38

وسط الدلتا 16 26

أسيوط 18 29

سوهاج 20 30

الأقصر 21 38

أسوان 26 40

شلاتين 23 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 22 31

قنا 26 38

نويبع 21 27

السلوم 15 17

 

المصدر : مصرفايف

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