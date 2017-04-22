وكيل «تشريعية» البرلمان: حسم «الهيئات القضائية» الأربعاء وكلنا في خندق واحد

التحرير

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قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش ملاحظات مجلس الدولة على قانون الهيئات القضائية، خلال الجلسة العامة، الأربعاء المقبل، وسيحسم مصير القانون.

وأضاف لـ«التحرير»أن ما يستقر عليه أغلبية النواب سينفذ، حتى لو كان معارضا لملاحظات مجلس الدولة والتي جاءت برفض القانون.

وأوضح أنه يؤيد التشاور بين النواب والقضاة حول القانون، مشيرا إلى أن لغة الحوار تقرب وجهات النظر، «وأننا في خندق واحد، وعلى مدار الأسبوع الماضي كانت هناك تشاورات بين رئيس المجلس وبعض القضاة».

ولفت إلى أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لقانون الإجراءات الجنائية، في حد أقصى يوم واحد من شهر مايو المقبل، وإن لم ترسل سيناقش البرلمان قانون الإجراءات المقدم من النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية.