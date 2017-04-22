النائب رياض عبد الستار: قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي أمام البرلمان الأربعاء

التحرير

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قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بحيث يكون دخولها عبر الرقم القومي والإيميل الشخصي ورقم الهاتف المحمول، لتكون كافة معلومات الشخص تحت سيطرة الدولة.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أن مشروع القانون الذي سيتقدم به يوم الأربعاء المقبل يهدف إلى حماية المجتمع من تدني الأخلاق، وحماية الأعراض وحرمات البيوت، وفي المقام الأول حماية الوطن من الإرهاب والمخاطر التي يتعرض لها من دعوات التحريض.

وأشار إلي أنه مقترحه لا يتضمن فرض رسوماً علي استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ولكن تقنين استخدامها فقط.