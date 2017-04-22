غدًا.. «رجال الأعمال» تستضيف 33 شركة باكستانية

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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، غدًا الأحد، وفد باكستانى يضم 33 شركة لبحث فرص الاستثمار والتجارة فى مصر.

وأكد عيسى، أن الوفد يضم 33 شركة من كبرى الشركات الباكستانية ويهدف لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال فى البلدين وفرص الاستثمار والتجارة فى مصر.

وأضاف فى بيان اليوم السبت، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية اعضاء الجمعية ونظيرتها الباكستانية للتعرف على فرص التعاون وبحث شراكات فى مختلف المشروعات بالاضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال الباكستانى بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة فى مصر.

وأوضح رئيس الجمعية، أن وفد رجال الأعمال الباكستانى يعمل فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمار وفى مقدمتها قطاعات التجارة العامة، صناعة الفخا، البترول، قطع غيار السيارات، التعليم والتعليم الفني، السيراميك، الملابس، المجوهرات، السياحة، المنتجات الغذائية ، الإكسسوارات المنزلية، الأرز، الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية.