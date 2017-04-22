ننشر تفاصيل الاعفاءات الضريبية في الموازنة الجديدة

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017-2018، عن وجود مجموعة من المنشآت والمشروعات معفاة من الضريبة العامة وشملت كلا من:
أولًا: المعاهد التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة، أو الاشراف القطاع العام، أو قطاع الاعمال العام
ثانيًا: ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.
ثالثًا: المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة.
رابعًا: ارباح منشأت وشركات استصلاح واستزراع اراضى، لمدة 10 سنوات تبدأ مـن تاريخ مزاولة النشاط.
خامسًا: ارباح مشروعات انتاج الثروة الداجنة، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
سادسًا: ارباح حظائر المواشى وتسمينها، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
سابعًا: ارباح مزارع الاسماك ومشروعات المصايد، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
ثامنًا: العلاوات الخاصة.
تاسعًا: الامتيازات الممنوحة بقوانين خاصة.
عاشرًا: إيرادات تأليف الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية.