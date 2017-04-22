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ننشر تفاصيل الاعفاءات الضريبية في الموازنة الجديدة

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ننشر تفاصيل الاعفاءات الضريبية في الموازنة الجديدة ننشر تفاصيل الاعفاءات الضريبية في الموازنة الجديدة

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017-2018، عن وجود مجموعة من المنشآت والمشروعات معفاة من الضريبة العامة وشملت كلا من:

أولًا: المعاهد التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة، أو الاشراف القطاع العام، أو قطاع الاعمال العام

ثانيًا: ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.

ثالثًا: المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة.

رابعًا: ارباح منشأت وشركات استصلاح واستزراع اراضى، لمدة 10 سنوات تبدأ مـن تاريخ مزاولة النشاط.

خامسًا: ارباح مشروعات انتاج الثروة الداجنة، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.

سادسًا: ارباح حظائر المواشى وتسمينها، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.

سابعًا: ارباح مزارع الاسماك ومشروعات المصايد، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.

ثامنًا: العلاوات الخاصة.

تاسعًا: الامتيازات الممنوحة بقوانين خاصة.

عاشرًا: إيرادات تأليف الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية.

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