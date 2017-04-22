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فيديو.. طبيب الغلابة: فيروس حبوب الأطفال «شائعات فيسبوك»

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فيديو.. طبيب الغلابة: فيروس حبوب الأطفال «شائعات فيسبوك» فيديو.. طبيب الغلابة: فيروس حبوب الأطفال «شائعات فيسبوك»

التحرير

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حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من رسومات الأطفال على الوجه والحنة والتاتو، مؤكدا أنها تسبب حساسية البشرة والتهابات.

وأضاف الناظر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار فيروس عند الأطفال وظهور حبوب على اليد والقدمين دون وجود علاج "شائعات سوشيال ميديا وفيسـبوك".

وأكد أن هذا الفيروس بسيط ومعروف مسبقًا وعلاجه يستغرق 48 ساعة فقط، "مفيش حاجة اسمها فيروس في ، ولا السمك بينقل الفيروس كل دي شائعات هو فيروس بسيط ومعروف ومش جديد وعلاجه سهل جدا".

وعن أضرار الشاي بلبن المنتشرة على مواقع "الفيسـبوك"، قال الناظر: "ده تهريج وتخريف اشربوا بالهنا والشفا ومتصدقوش حد".

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التحرير

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