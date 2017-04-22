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وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض «فوود أفريكا»

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وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض «فوود أفريكا» وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض «فوود أفريكا»

التحرير

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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم كافة الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بالدول الأفريقية وتسهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تأتي على رأس أولويات المصرية وذلك تأكيداً للأهمية السياسية والاقتصادية لدول القارة السمراء وحرصاً على استعادة التواجد المصري كإحدى الدول المحورية بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، لفاعليات الدورة الثالثة لمعرض "فوود أفريكا" والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ويشارك في المعرض 450 شركة مصرية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي ويتزامن هذا العام مع الدورة السادسة لمعرض أفريقيا للتصنيع الزراعي، والمعرض التجاري الدولى للأسماك والمأكولات البحرية "سي فوود أفريكا".

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التحرير

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