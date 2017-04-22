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بالصور.. «فتاة العربة» تتسلم سيارتها الجديدة: «ربنا يخلي الريس»

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بالصور.. «فتاة العربة» تتسلم سيارتها الجديدة: «ربنا يخلي الريس» بالصور.. «فتاة العربة» تتسلم سيارتها الجديدة: «ربنا يخلي الريس»

التحرير

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سلَّم اللواء أكرم النشار، مندوب صندوق "تحيا "، اليوم السبت، منى السيد، الشهيرة بـ"فتاة العربة" بالإسكندرية، سيارتها الجديدة التي وعدها بها الرئيس عبد الفتاح ، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بحضور ممثلي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والداخلية، ونائب محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي.

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واستقبل أهالي منطقة بحري "منى" بالطبل البلدي والمزمار، وحمل الأهالي الأعلام. فيما علقت "فتاة العربة" قائلة إن "ربنا يخلي الريس اللي وعد ووفى"، مؤكدة "هفضل اشتغل لآخر يوم في عمري".

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ووجهت رسالة للشباب "ياريت كل شباب مصر ينزل يشتغل ويساعد بلده"، مشيرة إلى أنها ستبدأ العمل على سيارتها الجديدة لتقودها بنفسها، بدلا من العربة التي كانت تجرها بكلتا يديها.

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التحرير

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