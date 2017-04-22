بالصور.. «فتاة العربة» تتسلم سيارتها الجديدة: «ربنا يخلي الريس»

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سلَّم اللواء أكرم النشار، مندوب صندوق "تحيا مصر"، اليوم السبت، منى السيد، الشهيرة بـ"فتاة العربة" بالإسكندرية، سيارتها الجديدة التي وعدها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بحضور ممثلي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والداخلية، ونائب محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي.

واستقبل أهالي منطقة بحري "منى" بالطبل البلدي والمزمار، وحمل الأهالي الأعلام. فيما علقت "فتاة العربة" قائلة إن "ربنا يخلي الريس اللي وعد ووفى"، مؤكدة "هفضل اشتغل لآخر يوم في عمري".

ووجهت رسالة للشباب "ياريت كل شباب مصر ينزل يشتغل ويساعد بلده"، مشيرة إلى أنها ستبدأ العمل على سيارتها الجديدة لتقودها بنفسها، بدلا من العربة التي كانت تجرها بكلتا يديها.