مصدر: محمود علاء سيدخل في صفقة تبادلية مع «متعب وغالي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مصدر مقرب من محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أنه لم يتم حسم انتقاله للنادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"لتحرير"، إن اللاعب أبدى رغبته الشديدة في الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن "علاء" تلقى مكالمة من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لكنه لم يوقع على أي عقود.

وأضاف المصدر أن محمود علاء، سيدخل بشكل كبير في صفقة تبادلية، مع عماد متعب وحسام غالي، رغم تجديد الثنائي لتعاقدهما مع الأحمر.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب أنهى كافة تفاصيل الصفقة مع مسؤولي الأهلي، لكن "متعب وغالي" قد يدفعان مجلسي إدارة الناديين في إعادة الحسابات.