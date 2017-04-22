محافظ الإسماعيلية يسلم الأم المثالية شيكًا بـ50 ألف جنيه نيابة عن الرئيس

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

سلّم اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، السيدة وفية عبدالحميد، الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام، شيكا بقيمة 50 ألف حنيه، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لها اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة كريمة حلمي سويلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن التكريم يأتي تتويجا لرحلة كفاح الأم المثالية، التي تعتبر نموذجا مثاليا للأم المصرية العظيمة، وخدمتها للمجتمع والوطن.

وأعربت السيدة "وفية"، 65 سنة، خلال لقائها مع المحافظ، عن سعادتها بتكريم الرئيس لها، مؤكدة أن التكريم تتويج لقصة كفاح استمرت ما يقرب من 44 عامًا، رحلة كفاحها مع أولادها الثلاث، الذين توفي أحدهم منذ عدة أعوام.