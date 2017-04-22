لاريجاني: إيران وباكستان لهما دورا مهما في مكافحة الإرهاب

طهران (د ب ا)

قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني، أن دور بلاده وباكستان مهم وحيوي في مكافحة الإرهاب، وأن البلدين يسعيان اقرار الأمن المستدام في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده لاريجاني، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق في طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف لاريجاني أن باكستان بلد صديق وجار لإيران، ويتميز بدور مهم في استقرار المنطقة، لذا فإن زيارة رئيس المجلس الوطني الباكستاني لطهران مهمة جدا..

وتابع أن إيران وباكستان تتشاوران حول الملفات الإقليمية والدولية ولديهما وجهات نظر متقاربة جدا حول تسوية قضايا المنطقة.

ووصف لاريجاني محادثات اليوم مع نظيره الباكستاني بالبناءة جدا، وشملت العديد من المواضيع سيما تطوير العلاقات الاقتصادية لترتقي إلى خمسة مليارات دولار.

وأكد لاريجاني اعتقاد إيران بدور باكستان في احلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف قام بزيارة لإيران في مطلع شهر يناير عام2016،اعقبتها زيارة قام بها مستشاره للأمن القومي الجنرال المتقاعد ناصر خان جنجوعا في شهر يوليو في نفس العام.