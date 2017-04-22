"بيبول" تختار "روبرتس" كأجمل امرأة في العالم.. تعرف على من خلفها

كتب - هشام عواض:

تختار مجلة "بيبول" للمشاهير، في كل عام أجمل امرأة في العالم، وكانت قد كشفت مؤخرًا عن من هي النجمة الأجمل عالميًا.

واختارت المجلة الأمريكية، الممثلة جوليا روبرتس، كأجمل امرأة في العالم واختيارها هذا للمرة الخامسة، بحسب موقع "BBC".

وقالت المجلة، "لقد مر 26 عامًا منذ أن احتلت "روبرتس" غلاف المجلة للمرة الأولى، كأجمل امرأة في العالم، واليوم لا تزال هي الجميلة المفضلة لدينا".

وعلقت "روبرتس"، التي تبلغ 49 عامًا، وتعيش زواجًا سعيدًا استمر مدة 14 عامًا مع المصور السينمائي داني مودر، ولهما ثلاثة أطفال. "إنها تعتقد أن أفضل سنواتها لم تأتي بعد".

وعندما كانت "روبرتس" في سن الـ23 عاما فقط، ظهرت للمرة الأولى على غلاف المجلة كأجمل امرأة في عام 1991.

بعدما لعبت دور البطولة في فيلم الكوميديا الرومانسية "بريتي ومان"، والذي كان سببًا في شهرتها بشكل كبير. كما اختيرت كأجمل أمرأة لمرات أخرى في الأعوام 2000 و 2005 و 2010.

وفي العام الماضي، اختارت المجلة الممثلة الشهيرة جنيفر آنيستون كأجمل امرأة في العالم لعام 2016. وصرحت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، أنها أصبحت تعتني بمظهرها بعدما حرمت من دور في فيلم.