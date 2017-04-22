إحالة طعن منع رئيس الإذاعة والتلفزيون الأسبق من السفر لدائرة الموضوع

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، إحالة الطعن الخاص برئيس الإذاعة والتلفزيون الأسبق أسامة عبد الله الشيخ من السفر إلى دائرة الموضوع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة أول يونيو المقبل.

قالت الحكومة أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة في قضية النيابة العامة رقم 1300 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق أبو العلا (رقم 68 لسنة 2011 ) كلى وسط القاهرة وكان وصف الاتهام قيامه بوصفه رئيس الإذاعة والتلفزيون بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها اضراراً جسيماً بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال مالياً بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه احداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ (19) مليون وستمائة ألف جنيه.

بينما قال المطعون ضده أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة (30 جنوب القاهرة) بجلسة 22/6/2013 في تلك الجناية قضت ببراءة المطعون ضده حضورياً مما أُسند إليه, وأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر شمال سبق أن أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم 1086/3/2011 برقم 55 لسنة 2011 الإضرار بالمال العام ببراءة المطعون ضده مما أُسند إليه.

وذكرت الحكومة أن من مصلحة البلاد منعه من السفر وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظرها بجلسة 1 يونيه 2017 .