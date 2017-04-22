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مشروع قانون بـ"النواب" للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا

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مشروع قانون بـ"النواب" للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا مشروع قانون بـ"النواب" للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا

مصراوي Masrawy

النائب هشام والى

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى البرلمان بمشروع قانون يقضي على خطف الأطفال و التعدى الجنسي عليهم، لافتًا إلى أن مشروع القانون أدخل مفهوم جديد، هو "اغتصاب الأطفال"، حيث أنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصري.

وقال والي- فى بيان له، السبت- إن مشروع القانون نص على "أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد"، موضحًا أن الدستور نص في المادة (80) منه على "أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، فضلًا عن أن الجديد على المجتمع المصري هو التعدي جنسيًا على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف.

وأشار والي إلى أن مشروع القانون أدخل أيضًا مفهوم "التحرش الجنسي"، وأفرد عقوبة لذلك، حيث نص على أن "كل من جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكراً أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وناشد هشام والي، اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع القانون كي نضمن الحفاظ على الأطفال ومنع تعرضهم لأي اعتداءات أو خطف أو أي جرائم جديدة ظهرت فى المجتمع المصري.

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مصراوي Masrawy

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