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زيدان: لسنا مرشحين للانتصار بالكلاسيكو والفوز به لا يعني التتويج بالليجا

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زيدان: لسنا مرشحين للانتصار بالكلاسيكو والفوز به لا يعني التتويج بالليجا زيدان: لسنا مرشحين للانتصار بالكلاسيكو والفوز به لا يعني التتويج بالليجا

التحرير

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أهمية الكلاسيكو أمام برشلونة، غدًا الأحد في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وقال المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة "الكلاسيكو مباراة مهمة، لكن الفوز غداً لا يعني الفوز بالليجا، لدينا المزيد من المباريات، نحن لسنا المرشحين للفوز في الكلاسيكو، لكن يجب علينا القتال، يجب أن نقاتل للفوز غداً، نريد 3 نقاط وسنقوم بفعل كل شيء للفوز".

وأضاف زيدان "الكلاسيكو مباراة خاصة دائماً، نحن نلعب ضد فريق عظيم ويجب أن نحضر للمباراة بشكل جيد، ودائمًا الضغوط موجودة في ريال مدريد، وهذا شيء طبيعي، ونعلم أنها مباراة كبيرة وأن التفاصيل مهمة جداً لتحديد المباراة غداً، نحن نعرف هذا جيداً" 

وعن غياب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة عن الكلاسيكو، قال زيدان "لا أفكر ما إن كان نيمار سيلعب غداً، هذه ليست مشكلتي، نحن سنلعب ضد فريق برشلونة والتشكيلة التي سوف يبدأ فيه المباراة فقط، وحقيقة خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا لا تعني شئ غداً، سنلعب ضد فريق جيد جداً".

وتابع زيدان "جاريث بيل سيكون في القائمة المستدعاة، كما سيكون كريستيانو رونالدو جاهزًا، وهو دائماً ما يظهر في المباريات المهمة، وطاقته مهمة جداً للفريق"، كما أثنى على مارسيلو قائلآ "مارسيلو ظهير كامل، أحب شخصيته جداً، هو إيجابي دائماً ويحفز زملاءه".

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التحرير

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