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«أغرب سيلفي ليَّ كان في حمام».. أجرأ 6 تصريحات لإيهاب توفيق مع «فاهيتا»

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«أغرب سيلفي ليَّ كان في حمام».. أجرأ 6 تصريحات لإيهاب توفيق مع «فاهيتا» «أغرب سيلفي ليَّ كان في حمام».. أجرأ 6 تصريحات لإيهاب توفيق مع «فاهيتا»

التحرير

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حل الفنان إيهاب توفيق ضيفًا على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، ورد على أسئلة المحاورة "كارو" وأدلى بتصريحات عديدة عن حياته الفنية والشخصية وانتماءاته الكروية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أهم تصريحاته بالحلقة.

1 - أهلاوى صميم

قال إيهاب توفيق ساخرًا إنه يفضل أن يرقص باليه عن خسارة نادي الأهلي من نظيره "الزمالك" بفارق 6 نقاط مقابل لا شيء، وأضاف: "أنا أهلاوي صميم".

2 - اتجوزت عن حب 

صرح إيهاب بأن زواجه كان عن قصة حب، وأشار إلى أن حياته الزوجية مستقرة ولم تشتك منه زوجته يومًا.

3 - يضعف أمام شراء هذه الأشياء

سألت كارو إيهاب عن الشيء الذي يفرغ فيه شهواته المادية، ليجيب: "بصرف فلوسي على العربيات والأحذية"، ومازحته الأولى قائلة: "لازم بقى عربيات نص نعل".

4 - أغنية موعود بترج مشاعري

أوضح إيهاب أن أكثر الأغنيات التي ترج مشاعره، هي أغنية "موعود" التي غناها العندليب عبد الحليم حافظ.

5 - أغرب سيلفي لبَّ في الحمام

حكى عن أغرب سيلفي أخذه أحد معجبيه له وكان بأحد الحمامات، حيث فوجئ بشخص يقتحم خصوصيته ليأخذ معه صورة "سيلفي، وتابع: "كان أغرب سيلفي آخذه واتخانقت معاه بعدها".

6 - بحلم أعمل ملجأ أيتام

عبر إيهاب توفيق عن حلمه في المستقبل، قائلاً: "نفسي لما ربنا يكرمني كده أعمل ملجأ أيتام".

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التحرير

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