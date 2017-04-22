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«أذّنت فقالوا إخوان» و«لا يعجبني عمرو دياب».. تصريحات مثيرة لإيمان البحر درويش

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«أذّنت فقالوا إخوان» و«لا يعجبني عمرو دياب».. تصريحات مثيرة لإيمان البحر درويش «أذّنت فقالوا إخوان» و«لا يعجبني عمرو دياب».. تصريحات مثيرة لإيمان البحر درويش

التحرير

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حل الفنان إيمان البحر درويش ضيفًا على برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" تقديم تامر عبد المنعم، وكشف خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياته الشخصية مصرحًا بعدة تصريحات مثيرة نستعرضها فيما يلى..

انتقاده لأغنية هاني شاكر لهذا السبب..

انتقد "درويش" كلمات إحدى أغنيات الفنان هاني شاكر "لو بتحب حقيقي صحيح"، قائلًا: "كان يجب على هاني ألا يغني هذه الكلمات لأن من يقف في وش الريح هو الرجل وليس الست"،  مؤكدًا أن شاكر ذو صوت رفيع المستوى ويشهد التاريخ حجم نجاحاته.

رأيه في أغانى "الهضبة"

كشف درويش عن رأيه في أغانى "الهضبة" ، قائلًا إنه لا يعجبه ما يقدمه كثيرًا، لأنه يحاول تقليد الأشكال الناجحة عالميًّا بطريقته وحركاته الخاصة، ولكنه لا ينكر نجاحه بالشكل الغنائي الذي يتميز به.

انتقاده لمحمد فؤاد 

 دياب وشاكر لم يكونا المطربين الوحيدين اللذين طالهما انتقاد درويش، حيث عبر عن رأيه أيضًا فى المطرب محمد فؤاد حيث قال إنه كان له شكل مميز في الماضي وافتقده حاليًا، وغاب عن تقديم أغان جيدة، قائلًا:" فؤاد بيغني من اللى ماشي دلوقتي للأسف".

 

سبب بكائه على الهواء  

لم يتمالك إيمان البحر درويش نفسه من البكاء بعد عرض مشاهد من مسلسل "الإمام الشافعى"، قائلًا إنه ظل طوال عمره يفسر القرآن الكريم والسنة، ورغم ذلك قال :"تعاظم ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظم"، قائلًا: "دا بيقول كده أمال احنا رايحين فين".

حقيقة انتمائه للإخوان

نفى إيمان البحر محاولة الإخوان لاستقطابه، مؤكدًا أن ما يقال عن محاولة استقطابه مجرد شائعات، قائلًا: "اتهمونى بالانتماء للإخوان لأني كنت بأذن الفجر"، وتابع ساخرًا: "مطرب وبيأذن أمر يثير الشكوك".

 

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التحرير

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