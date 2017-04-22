سوري يحاول ذبح إمام مصري في مسجد ألماني

شتيندال، ألمانيا (د ب أ)

هاجم مصل سوري إمام مسجد مصري الجنسية في مدينة شتيندال الألمانية بسلاح أبيض خلال صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت في مدينة ماجدبورج إن المهاجم، 24 عاما، منحدر من سوريا، مضيفا أنه تم السيطرة عليه خلال الهجوم أمس الجمعة، واضاف ان رجلا، 35 عاما، أصيب خلال الحادث عندما هرع للمساعدة في منع الاعتداء على الإمام.

وذكر المتحدث أنه لا توجد أدلة عن خلفيات دينية أو إرهابية وراء الاعتداء.

وبحسب البيانات، اندفع السوري نحو المنبر خلال فترة استراحة بين خطبتين في صلاة الجمعة ووضع سكينا على رقبة الإمام، 48 عاما، المنحدر من مصر.