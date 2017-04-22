بالصور.. "فتاة العربة" تتسلم هدية الرئيس بـ"زفة إسكندراني"

الإسكندرية – محمد عامر:

سلمت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أكرم النشار، المدير المالي والإداري لصندوق "تحيا مصر"، اليوم السبت، سيارة "سوزوكي" لمنى السيد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العربة"، في أجواء احتفالية أمام قصر ثقافة الأنفوشي.

ونظمت محافظة الإسكندرية "زفة إسكندراني" بالطبل والمزمار وعروض استعراضية بـ"الموتوسيكلات" خلال تسليم "فتاة العربة"، السيارة، التي وعدها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لها بقصر الاتحادية، تكريما لها باعتبارها نموذجًا مكافحًا للفتاة المصرية.

ووصلت منى السيد وأسرتها إلى قصر الأنفوشي راكبين الحنطور، لاستلام السيارة المجهزة لنقل البضائع، وسط تجمهر عدد كبير من أهالي منطقة بحري بالإسكندرية.

وأعربت "السيد" عن سعادتها بتسلم السيارة، قائلة: "ربنا يخلي الريس.. وعد فأوفى.. هفضل أشتغل ومش هبطل شغل.. وبقول للشباب انزلوا اشتغلوا".

كانت الفتاة السكندرية منى السيد، قد تسلمت وحدة سكنية خصصتها لها الدولة بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، ومبلغ 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لها ولأسرتها، تبرع بها أحد رجال الأعمال.

يشار إلى أن "فتاة العربة" اشتهرت مؤخرا كنموذج للمرأة المصرية المكافحة، بعدما تداول نشطاء على "فيس بوك" صورا لها أثناء جر عربة يد محملة بالبضائع، بينما يجلس خلفها عشرات الشباب على المقهى، لتتلقى تكريمًا خاصًا من الرئيس السيسي، الذي استقبلها بقصر الرئاسة، ووعدها بسيارة لنقل البضائع، تقديرا لها.