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بالصور.. "القومي للمرأة" يطلق حملة "طرق الأبواب" لسيدات الشرقية

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مصراوي Masrawy

القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (1)القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (1)

القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (2)القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (2)

القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (3)القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (3)

القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (4)القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب (4)

الشرقية – فاطمة الديب

أطلقت المهندسة سامية عسل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم السبت، حملة "طرق الأبواب"، تحت عنوان "المرأة المصرية.. صانعة المستقبل"، والتي سيتم خلالها أخذ آراء السيدات الريفيات في بعض الموضوعات القومية التي تخصهن.

وأشارت مقررة المجلس، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الحملة تتضمن التوعية بضرورة الحفاظ على التماسك الأسري، وتوضيح الآثار السلبية للطلاق والانفصال، وكذلك رصد مشكلات الزواج المبكر ومخاطره والمشاكل الصحية الناجمة عنه.

وطالبت بضرورة الاندماج في منظومة برنامج "تكافل وكرامة"، وتنمية المشروعات الصغيرة لدى السيدات، مشددةً على أهمية مساندة الدولة، فيما تتخذه من قرارات وتدابير، للحفاظ على تماسك الدولة ووحدتها.

ولفتت مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى أن الحملة تستهدف أكبر عدد من السيدات الريفيات، على مدار ثلاثة أيام؛ حيث بدأت الحملة اليوم السب، بزيارة قرية "عمريط" التابعة لمركز أبو حمّاد، وغدًا زيارة إلى قرية "السعديين" بمركز منيا القمح، قبل أن تُختتم يوم الاثنين المقبل، بزيارة قرية "المشهدي" التابعة لمركز الزقازيق.

وشهد اليوم الأول من الحملة، عرض السيدات الريفيات بقرية "عمريط" بأبو حماد، إحدى المشكلات الخاصة بالزواج المبكر؛ حيث قالت إحداهن إن "الريف كله يزوج البنات في سن مبكرة ولا يدري بالأخطار التي تتعرض لها؛ خاصةً وأن هناك بعض الفتيات في إحدى القرى المجاورة تزوجت قبل بلوغها السن القانوني، وتعرضت للطلاق بعدها بثلاث شهور، وحتى الآن تبحث عن حقوقها، ولا تعرف كيفية الحصول عليها في ظل عدم وجود عقد زواج رسمي".

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