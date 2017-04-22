تفاصيل لقاء 3 ساعات بين الداخلية والاتصالات للسيطرة على خطوط المحمول

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مسئول الداخلية طالب القاضي بتقنين بيع الخطوط وتعهد بحملات أمنية في المقابل

يعتمد الإرهابون في عملياتهم على تفجير العبوات الناسفة عن طريق مكالمة هاتفية على العبوة ومن هنا يحدث الانفجار، وعند محاولة الأجهزة الأمنية للبحث عن المتورطين تتوقف خيوط البحث لعدة أسباب من بينها عدم تسجيل بيانات للشريحة أو تسجيل بيانات وهمية ويتضح انها بأسماء مواطنين ليس لهم علاقة بالقضية، لذا عقد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اجتماعًا مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعاون الوزارة مع الداخلية للسيطرة على بيع شرائح المحمول غير المسجلة ببطاقات الرقم القومي، مما يسهل على استخدمها فى العمليات الإرهابية والخارجين عن القانون.

وناقش مساعد وزير الداخلية مع القاضي طرق وقف بيع الشرائح بدون تسجيل البيانات، كما عرض مقترحات مدير مباحث الإتصالات وعدد من قيادات الإدارة، لفرض عقوبات رادعة تجبر شركات المحمول ومنافذ البيع وقف البيع بالإضافة لعقوبات أيضا على المواطنين الذين يحصلون على شرائح بدون بيانات، بسبب الاستمرار فى عمليات البيع بالرغم التنبيه على خطورة تلك الشرائح على الأمن القومي واستخدمها في عمليات التفجيرات والقنابل وعند البحث عن اصحاب تلك الخطوط فتتوقف الأجهزة الأمنية بسبب عدم وجود بيانات لأصحاب تلك الشرائح إما وجود بيانات وهمية وتجد الأجهزة الأمنية أن البيانات المسجلة للخطوط المستخدمة في العمليات ليس لهم علاقة بالأحداث فتتوقف عمليات البحث ويفلت الإرهابي بجريمته المشينة.

وبدوره، أعرب وزير الاتصالات عن ترحيبه بالاقتراحات المقدمة من جانب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وأوضح ان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة منذ فترة لانهاء تلك الظاهرة، كما وعد بان يكون هناك تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات سوف يتم عرضه على البرلمان بعد إقراره من مجلس الوزارة لإنهاء تلك ظاهرة بيع شرائح المحمول بدون بيانات خلال فترة قريبة جداً نظراً لما تمر به البلاد واستهدافها من قبل أطراف دولية.

مشيراً إلى أن التعديلات سوف تنهي تلك الظاهرة تمامًا وأن العقوبة سوف تكون رادعة على الجميع.

وفور الانتهاء من الاجتماع كلف اللواء قاسم حسين مدير شرطة النقل والمواصلات، مباحث الاتصالات بشن حملات مكبرة يوميًا على مستوى الجمهورية لضبط الخطوط بدون شرائح حتى الانتهاء من تلك التعديلات وبالفعل مع أول يوم لتنفيذ التعلميات.

وتمكن ضباط مباحث الاتصالات من ضبط 758 خطا غير مسجل خلال حملة على محافظات: "إسكندرية وأسوان والدقهلية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.