فيديو.. التضامن عن «من النهاردة مصري»: ننافس المنتج الأجنبي

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أعربت وزير التضامن، غادة والي، عن سعادتها بالمبادرة الشبابية "من النهاردة مصري"، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مخاطبة جميع المواطنين بشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضافت والي، خلال مشاركتها بالمبادرة ولقائها بفضائية "صدى البلد": "المنتجات المصرية أصبحت جودتها لا تقل عن المستوردة بل قد تكون أفضل، مؤكدا أن المنتج المصري ينافس المنتج الأجنبي".

وتابعت: "المعرض حاجة تفرج جدا، دي تاني مرة يتعمل بالتجمع وهناك زيادة في عدد العارضين والمشتركين، والمصانع تجود في المنتج وشكل التعبئة".