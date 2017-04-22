أخبار عاجلة

بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم" -
بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها -
عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء -
بالفيديو.. عمرو أديب: «أنا بتاع الدولة وأنت بتاع مين؟» -
فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018 -
معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام -
«أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج» -
مساء dmc - حلقة السبت 22-4-2017 مع أسامة كمال "إنتشار المخدرات .. شباب أصحاب السيارات المتنقلة" -
بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: أنهينا 120 قانونا في 9 أشهر

Google+ Print
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: أنهينا 120 قانونا في 9 أشهر رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: أنهينا 120 قانونا في 9 أشهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات مواد بعض القوانين الأخرى، وإرسالها إلى الجهات المختصة سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وذكر أبو العزم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر مجلس الدولة، أن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما راجع لائحة العاملين بميناء البحر الأحمر، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية.

وكشف أبو العزم عن مراجعة القسم لما يقرب من 120 قانونا وتعديل قوانين خلال الـ 9 أشهر الماضية، منذ تولية رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء

عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء

بالفيديو.. عمرو أديب: «أنا بتاع الدولة وأنت بتاع مين؟»

بالفيديو.. عمرو أديب: «أنا بتاع الدولة وأنت بتاع مين؟»

فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018

فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018

معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام