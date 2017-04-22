رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: أنهينا 120 قانونا في 9 أشهر

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أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات مواد بعض القوانين الأخرى، وإرسالها إلى الجهات المختصة سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وذكر أبو العزم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر مجلس الدولة، أن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما راجع لائحة العاملين بميناء البحر الأحمر، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية.

وكشف أبو العزم عن مراجعة القسم لما يقرب من 120 قانونا وتعديل قوانين خلال الـ 9 أشهر الماضية، منذ تولية رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.