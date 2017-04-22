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«الشئون المعنوية» تنظم مسابقة أفلام قصيرة بعنوان «أرض البطولات»

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«الشئون المعنوية» تنظم مسابقة أفلام قصيرة بعنوان «أرض البطولات» «الشئون المعنوية» تنظم مسابقة أفلام قصيرة بعنوان «أرض البطولات»

التحرير

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تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة لسيناريوهات الأفلام القصيرة بعنوان "أرض البطولات" والتي تتناول الموضوعات التالية "إبراز دور الشخصيات العسكرية خلال الحروب المختلفة (1956 - الاستنزاف - 1973)، إنجاز أو بطولة قام بها مجموعة من أبناء القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، وذلك بالتزامن مع احتفالات والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وتشترط المسابقة أن تكون مدة السيناريو من 10 إلى 20 دقيقة، ولا تزيد صفحات السيناريو عن 30 صفحة ولاتقل عن 10 صفحات، وألا يكون السيناريو المقدم سبق تنفيذه أو عرضه في أي مسابقة أو مهرجان محلي أو دولي، ويتم تسليم 3 نسخ ورقية بعدد أعضاء اللجنة، وتقديم إقرار من المتسابق بأن العمل ملكه وأنه لا ينازعه أحد فى ملكيته ولم يقتبس من عمل آخر، وعدم تقديم المتسابق لأكثر من عمل.

ويتم تقديم البيانات الكاملة للمتسابق وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وترسل الأعمال على العنوان "11 شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة" في موعد غايته أول يوليو المقبل، ويستند الحكم فقط على آراء لجنة التحكيم والتي تشكلها إدارة الشئون المعنوية من كبار الكتاب والنقاد والمخرجين للحكم على السيناريو.

وتعد المسابقة أحد أدوات إدارة الشئون المعنوية فى رعاية المواهب الأدبية وتوجيه الطاقات الإبداعية للشباب وإتاحة الفرصة للمبدعين على مستوى الجمهورية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال الأعمال الخالدة للعسكرية المصرية.

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