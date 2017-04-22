بالصور.. فشل إضراب المحامين بالقليوبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فشل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية بدوائر محكمة بنها الكلية، اليوم السبت؛ احتجاجا على تخصيص حجرة واحدة لهم بمجمع المحاكم الجديد، فضلا عن تخصيص باب لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين وثالث للمتقاضين والمحامين، الأمر الذي اعتبروه نوعا من التفرقة والإهانة.

وشهدت محكمة بنها الابتدائية بجميع دوائرها نشاطا ملحوظا وسط انتظام متابعة أعمال التقاضي، ونظر مختلف الدعاوى القضائية رغم الدعوة للإضراب.

وقال طارق جيش، وكيل نقابة محامين شمال القليوبية، في تصرريحات للتحرير، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا اليوم؛ للتأكيد على قرار مقاطعة مجمع المحاكم الجديد، وتأجيل أية فاعليات لحين مقابلة وزير العدل أو من يمثله غداً لإبلاغه بطلبات المحامين.