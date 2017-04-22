10 قوانين اقتصادية جديدة تنتظر الحسم

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تعمل الحكومة على إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية الهامة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتزليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يلى مجموعة من أهم القوانين التى يتم مناقشتها حاليا وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان للموافقة عليها:

أولاً: قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.

ثانيًا: قانون الاستثمار الموحد.

ثالثًا: قانون الإفلاس والتصفية.

رابعًا: تعديل قانون سوق المال.

خامسًا: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سادسًا: قانون الأراضى الموحد.

ويهدف هذا القانون لإنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح الأراضى الصناعية مرفقة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وفقا لاحتياجات المناطق والتجمعات الصناعية فى مصر.

سابعًا: قانون تعويض المقاولين.

والهدف من إعداد هذا القانون هو تعويض المقاولين المتضررين من قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية والذى أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.

ثامنًا: قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

ويهدف هذا القانون الى السماح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية باساليب حديثة تتوافق مع الاعراف المتبعة والمتعارف عليها.

تاسعًا: تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والشركات.

عاشرًا: قانون شركات الشخص الواحد.

ويهدف هذا القانون الجديد الى مواكبة التطورات العالمية فى مجال تنظيم الشركات.