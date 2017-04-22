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«مورينيو» يريد ثنائي الريال مقابل «دي خيا»

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«مورينيو» يريد ثنائي الريال مقابل «دي خيا» «مورينيو» يريد ثنائي الريال مقابل «دي خيا»

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد ضم رفائيل فاران وألفارو موراتا لاعبي ريال مدريد، مقابل ديفيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يريد الاستفادة من حارسه الدولي الإٍسباني صاحب الـ26 عامًا، بأفضل طريقة ممكنة، على الرغم من أن مانشستر يونايتد حدد سعر ديفيد دي خيا في وقت سابق "60 مليون جنيه أسترليني".

ويرغب مورينيو في ضم الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد صاحب الـ24 عامًا على الرغم من أن قيمته التسويقية تبلغ 50 مليون جنيه استرليني، علاوة على مدافع الفريق الملكي الدولي الفرنسي رافائيل فاران صاحب الـ23 عامًا.

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التحرير

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