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رسميًا: نابولي يحصن نجمه لمدة خمسة مواسم

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التحرير

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمديد عقد نجمه لورنزو إنسيني، لمدة خمسة مواسم، حتى يونيو من عام 2022 .

وحصَّن نابولي نجمه الدولي الإيطالي صاحب الـ25 عامًا، من العروض التي تحاوطه، لعل أبرزها عرض نادي أرسنال الإنجليزي، كما أفادت صحيفة "ذا صن" في وقت سابق بأن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية على استعداد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، في الميركاتو المقبل لشراء إنسيني.

يذكر أن لورنزو إنسيني، يقدم أداءً رائعًا مع نابولي هذا الموسم، حيث شارك اللاعب الإيطالي في 43 مباراة في كل المسابقات بعدد دقائق لعب بلغ 3.238 دقيقة، أحرز خلالها 16 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

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التحرير

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