بايرن ودورتموند يسعيان لغسل أحزانهما عبر بوابة «البوندسليجا»

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يستضيف نادي بايرن ميونخ نظيره ماينز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ3.30، بملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويسعى بايرن ميونخ، بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لغسل أحزانه عقب الخروج من الدوري ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإٍسباني.

ويحتل بايرن ميونخ، بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صدارة الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، جمعها من (29 مباراة فاز في 21 وتعادل في 6 وخسر 2، مسجلآ 71 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا)، بفارق 8 نقاط عن لايبزيرج الثاني بـ61 نقطة.

بينما يأتي نادي ماينز بقيادة مدربه مارتن شميت، في المركز العاشر، برصيد 32 نقطة، جمعها من (29 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 15، مسجلآ 37 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 47 هدفًا).

كما سيخرج نادي بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الـ6.30 مساءً، بملعب بروسيا بارك.

ويأمل بوروسيا دورتموند، بقيادة مديره الفني توماس توخيل، لغسل أحزانه عقب الخروج من الدوري ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي.

ويحتل بوروسيا دورتموند، بقيادة مديره الفني توماس توخيل، المركز الرابع برصيد 53 نقطة، جمعها من (29 مباراة فاز في 15، وتعادل في 8، وخسر 6، مسجلآ 62 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا)، خلف هوفنهايم الثالث بـ64 نقطة.

بينما ياتي نادي بوروسيا مونشنجلادباخ بقيادة مدربه ديتر هيكنج، في المركز التاسع، برصيد 39 نقطة، جمعها من (29 مباراة، فاز في 11، وتعادل في 6، وخسر 12، مسجلآ 37 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا).

وفيما يلي مباريات اليوم في البوندسليجا:

- هيرتا برلين × فولفسبورج الساعة 3.30.

- آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج الساعة 3.30.

- هامبورج × دارم شتات الساعة 3.30.

- بايرن ميونيخ × ماينز الساعة 3.30.

- إنجولشتات × فيردر بريمن الساعة 3.30.

- بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند الساعة 6.30.