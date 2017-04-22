جاريث بيل جاهز للمشاركة في الكلاسيكو

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى تعافي جاريث بيل من إصابة الكاحل التي عانى منها مؤخرا ليصبح جاهزا لمبارة الكلاسيكو غدا أمام برشلونة في ملعب البيرنابيو.

وغاب بيل عن مباراة سبورتينج خيخون الأخيرة في الدوري إلى جانب مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه بات جاهزا الأن للمشاركة في مباراة ستحدد نتيجتها بشكل كبير ملامح الدوري في الأسابيع الأخيرة.

وتدرب اللاعب الوبيزي أمس مع الفريق، ونجح في إنهاء الحصة التدريبية له ويبقى أمر مشاركته منذ بداية المباراة أو في الشوط الثاني متروكا في يد المدرب الفرنسي.

ففي نهاية الموسم الماضي أبقى جاريث بيل على آمال ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني حتى الجولة الأخيرة، كما سجل الهدف الذي أهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في شباك مانشستر سيتي.