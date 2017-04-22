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وزير التعليم العالي: نعاني من الترهل الإداري في الدولة لعدم وجود كفاءات

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وزير التعليم العالي: نعاني من الترهل الإداري في الدولة لعدم وجود كفاءات وزير التعليم العالي: نعاني من الترهل الإداري في الدولة لعدم وجود كفاءات

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ورش التطوير الموجودة بكليات التجارة تأتي في نصب مهام ورش العمل الخاصة بالوزارة، خاصة فيما تدشنه الوزارة حاليًا من ورش عمل لتطوير الأداء سواء في المناهج التعليمية أو في أسلوب الإدارة.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بورشة عمل مستقبل كليات التجارة في المنظم من قبل كلية التجارة جامعة القاهرة، اليوم، السبت: "نأمل أن تخرج تلك الورش بتوصيات على أرض الواقع يمكن من خلالها أن يتم الربط بين قطاع رجال الأعمال والصناعة وبين كليات التجارة وخريجيها".

وتابع وزير التعليم العالي: "ما تشهده حاليًا من الترهل الإداري بمؤسسات الدولة المختلفة يأتي نتاج عدم وجود كفاءات مؤهلة للتعامل في الدولة حاليًا"، موضحًا أن تطوير المناهج ومعرفة ما يحدث عالميًا لكي يتم تأهيل خريجي الكليات المصرية لما يتناسب فيما يدرس خارجيًا.

وشدد الوزير على التعاون بين قطاع الأعمال والصناعة والكليات التجارة بجامعات مصر هام للغاية، خاصة فيما تشهده مصر حاليًا من وضع اقتصادي.

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