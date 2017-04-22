أخبار عاجلة

بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم" -
بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها -
عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء -
بالفيديو.. عمرو أديب: «أنا بتاع الدولة وأنت بتاع مين؟» -
فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018 -
معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام -
«أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج» -
مساء dmc - حلقة السبت 22-4-2017 مع أسامة كمال "إنتشار المخدرات .. شباب أصحاب السيارات المتنقلة" -
بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصطفى الجندي: زيارة السيسي للسعودية صفعة قوية للإخوان والداعمين للإرهاب

Google+ Print
مصطفى الجندي: زيارة السيسي للسعودية صفعة قوية للإخوان والداعمين للإرهاب مصطفى الجندي: زيارة السيسي للسعودية صفعة قوية للإخوان والداعمين للإرهاب

مصراوي Masrawy

النائب مصطفى الجندي

كتب- أحمد علي:

‏‫قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا الأحد، للملكة العربية والقمة التى يعقدها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمثل صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأضاف الجندي، في بيان له السبت، أن الزيارة والقمة بين والسعودية تمثل أيضًا صفعة قوية على وجوه جميع الدول الراعية والداعمة والممولة والتى تأوى الإرهابيين على أراضيها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة السيسى للسعودية والتى تأتى تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستكون لها أثار إيجابية لصالح مصر والسعودية فى مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وتابع الجندي: "وسيكون للزيارة أثارها الإيجابية لصالح الدول العربية"، موجهًا كلمات للكارهين لمصر من الشر والإرهاب والظلام، قائلًا: "موتوا بغيظكم فمصر لايمكن أن نستغنى عن السعودية، ولايمكن أن تستغنى الرياض عن القاهرة فهما جسد واحد للمنطقة بأسرها".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

القاهرة أبوظبي: من المسئول عن الأزمة الأخيرة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة

القاهرة أبوظبي: من المسئول عن الأزمة الأخيرة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة

القاهرة أبوظبي: ايناسيو يجهز مفاجأة للمصري

القاهرة أبوظبي: ايناسيو يجهز مفاجأة للمصري

القاهرة أبوظبي: تقرير عن أزمة الجديدة لنادي الزمالك بعد انسحابه من مباراة مصر للمقاصة الأحد الماضي

القاهرة أبوظبي: تقرير عن أزمة الجديدة لنادي الزمالك بعد انسحابه من مباراة مصر للمقاصة الأحد الماضي