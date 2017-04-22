مصطفى الجندي: زيارة السيسي للسعودية صفعة قوية للإخوان والداعمين للإرهاب

كتب- أحمد علي:

‏‫قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا الأحد، للملكة العربية السعودية والقمة التى يعقدها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمثل صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأضاف الجندي، في بيان له السبت، أن الزيارة والقمة بين مصر والسعودية تمثل أيضًا صفعة قوية على وجوه جميع الدول الراعية والداعمة والممولة والتى تأوى الإرهابيين على أراضيها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة السيسى للسعودية والتى تأتى تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستكون لها أثار إيجابية لصالح مصر والسعودية فى مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وتابع الجندي: "وسيكون للزيارة أثارها الإيجابية لصالح الدول العربية"، موجهًا كلمات للكارهين لمصر من الشر والإرهاب والظلام، قائلًا: "موتوا بغيظكم فمصر لايمكن أن نستغنى عن السعودية، ولايمكن أن تستغنى الرياض عن القاهرة فهما جسد واحد للمنطقة بأسرها".