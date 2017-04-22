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توريد 1327 طن قمح بصوامع وشون كفر الشيخ

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توريد 1327 طن قمح بصوامع وشون كفر الشيخ توريد 1327 طن قمح بصوامع وشون كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

صوامع وشون كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم السبت، ارتفاع كميات القمح التي استقبلتها الشون والصوامع من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد إلى 1327 طن قمح محلي.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني، حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة توريد الأقماح وفقا للشروط الموضوعة.

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